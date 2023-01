"Dzień Dobry TVN" chwilowo znika z anteny. Program robi miejsce na skoki

Ci, którzy nie śledzą wydarzeń sportowych, za to włączają rano "Dzień Dobry TVN", mogą być zaskoczeni w piątkowy i sobotni poranek. 20 i 21 stycznia widzów TVN czeka bowiem istotna zmiana w ramówce. Z porannego pasma znika program śniadaniowy, a wszystko po to, by zrobić miejsce skokom narciarskim.