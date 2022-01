Skoki w TVN to fiasko? Turniej Czterech Skoczni stracił widzów

Skoki narciarskie budzą w Polsce ogromne emocje. Z reguły występy naszych reprezentantów dają nam powody do dumy. Od 29 grudnia 2021 r. do 6 stycznia 2022 r. odbywał się 70. Turniej Czterech Skoczni. W przeciwieństwie do ostatnich lat, tym razem sportową imprezę relacjonował TVN i Eurosport 1.