"Dzień Dobry TVN" a koronawirus. Paulina Krupińska poinformowała o zmianach w programie

Rozprzestrzenianie się koronawirusa na świecie, w tym także w Polsce, powoduje kolejne decyzje władz. Rząd zdecydował już o zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków, a także kin, teatrów i muzeów. Odwołano imprezy masowe. Wpłynęło to również na programy telewizyjne nagrywane na żywo.

"To zdjęcie zrobiliśmy podczas przygotowań do niedzielnego wydania Dzień Dobry TVN. Od kilku dni przegadywaliśmy tematy, zagadnienia, pytania, gości, kuchnie ... wszystko żeby być przygotowanym do programu na 100%. Ale reagujemy na to, co dzieje się w Polsce i na świecie. Redakcja @dziendobrytvn działa od początku ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa i wdraża system rotacji ekip, w związku z tym będziemy mieli przyjemność przywitać się z wami we wtorek, środę i czwartek. W niedzielę i poniedziałek Dzień Dobry poprowadzą Gosia Ohme i Filip Chajzer. Czekamy na Was codziennie od 8:00! Bądźcie z nami. Zdrówka”, napisała.