Dzieje się w "Top Model". 18-letnia transpłciowa modelka zachwyciła jurorów

Joanna Krupa poprosiła Adrianę, by przebrała się w coś bardziej modowego. Michał Piróg postanowił ubrać ją w żółtą sukienkę z falbanami na ramionach. Jurorzy byli zachwyceni. - Podoba mi się to, co widzę - powiedziała Kasia Sokołowska. - Masz świetną energię, na zdjęciu wyglądasz obłędnie - dodał Marcin Tyszka. Adriana dostała 4 razy "tak" i przeszła do kolejnego etapu.