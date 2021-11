Dykiel straci pracę? To możliwy scenariusz po skandalu w "Dzień dobry TVN"

Występ Bożeny Dykiel w "Dzień dobry TVN" miał być przyjemną, edukacyjną rozmową, którą widzowie mogliby sobie obejrzeć przy porannej kawie, a zakończył się niemałym skandalem. Chyba wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, widząc aktorkę w "magicznych okularach", które mają rzekomo pomóc w walce z depresją. Dykiel opowiadała potężne bzdury, które nie przeszłyby nawet w kabarecie. O tym, że "trzeba uważać, co się do pyska wpuszcza, nie jeść byle czego, jeść dobre rzeczy" i o tym, że na depresję cierpią najczęściej samotni, starsi ludzie, którzy "nie mają z kim się pokłócić, wypić kielicha czy usiąść do niedzielnego obiadu".