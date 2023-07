Dwa razy spalił się dom Adamskiej. "Mówiłam: panie Boże dopomóż"

- Przy pierwszym razie doszło do spięcia w pokoju mojej siostry Eweliny. Od kontaktu poszła iskra. Siostra miała taką firankę z łatwopalnego materiału. Spłonęło wszystko. Na kilka tygodni przed tym pożarem moja mama przełożyła wszystkie kasety VHS i albumy do takiego wiklinowego kosza i wstawiła go pod szklany stolik w tym pokoju. A że pokój był zamknięty, to spłonął. Do tego stopnia, że mój sąsiadujący pokój miał wtopiony zegar w ścianę - powiedziała.