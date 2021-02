Atakuje prywatne media. Gorzkie słowa zabolą wielu

We środę kilkudziesięciu prywatnych nadawców telewizyjnych, internetowych, radiowych i papierowych brało udział w ogólnopolskiej akcji Media bez wyboru. Miała ona na celu zwrócenie uwagi na konsekwencje, jakie może pociągnąć wprowadzenie nowego podatku. Strajk poparło wielu polityków, dziennikarzy, ludzi kultury i sztuki. Wśród nich była też Paulina Młynarska .

I choć dziennikarka wspiera inicjatywę, to ma też kilka krytycznych przemyśleń pod adresem komercyjnych mediów. Podzieliła się nimi na Instagramie w obszernym wpisie.

"Wczoraj, jak wielu i wiele z was, mocno wspierałam protest prywatnych mediów. Ale dziś, mam zarządzającym nimi osobom coś do powiedzenia" - pisze Młynarska.

Media bez wyboru. RPO przypomniał słowa Jarosława Kaczyńskiego sprzed 10 lat

"Przez ostatnich kilkanaście lat, to wy wolne, prywatne telewizje przyczyniałyście się walnie do ogłupiania ludzi, do oduczania ich myślenia, poprawnego mówienia po polsku, szukania wzorców wśród ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli. Pozbyłyście się wielkiej części ciekawych osobowości, albo zepchnęłyście je na drugi plan" – punktuje dziennikarka.