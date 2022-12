"Duże dzieci". Mały Karol chciał być premierem. Co się z nim stało po latach?

Karol zasłynął m.in. wypowiedzią o kiepskiej sytuacji w Polsce i deklaracją, że kiedy on zostanie premierem lub marszałkiem Sejmu, to wszystko będzie dobrze. Rezolutny 9-latek był zapraszany do kolejnych odcinków, na czym nie zbijał kokosów. Ojciec chłopca opowiadał "Gazecie Lubuskiej", że chłopiec dostawał za występ 100 zł, a towarzysząca mu rodzina mogła liczyć na zwrot kosztów podróży i hotel, ale bez wyżywienia.