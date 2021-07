Durczok miał zostać zniesławiony. Sąd podjął decyzję

W 2015 r. o Kamilu Durczoku było wyjątkowo głośno. To wtedy we "Wprost" ukazały się teksty mówiące o mobbingu i molestowaniu seksualnym - do skandalicznych sytuacji miało dojść w TVN-ie. Redaktor naczelny "Faktów" nie pozostawił sprawy samej sobie. Wytoczył proces dziennikarzom, którzy zbadali i opisali aferę - pozwał ich o zniesławienie. Po 4 latach przepychanek zapadł wyrok. Jak informował serwis TVP Info "Sylwester Latkowski miał zapłacić grzywnę w wysokości 8,8 tys. zł, Michał Majewski – 7,2 tys. zł, Marcin Dzierżanowski – 8 tys. zł, Olga Wasilewska – 3 tys. zł". Oprócz tego zasądzono także "nawiązki w kwocie po 10 tys. zł, a od Michała Majewskiego w kwocie 9 tys. zł". Ale to nie koniec. Sprawie zaczął przyglądać się Zbigniew Ziobro.