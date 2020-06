Kultowy serial ma zniknąć z anteny po 40 latach. "Propaguje rasizm"

Serial "Dukes of Hazzard" to prawdziwy symbol amerykańskiej telewizji z przełomu lat 70. i 80. Wielu widzów do dziś darzy rozrywkową komedię sentymentem, ale Amazon rozważa teraz usunięcie historycznych odcinków ze wszystkich kanałów dystrybucyjnych. To pokłosie ruchu Black Lives Matter.

(Getty Images)