Drugi sezon polskiego "The Office". Są nowe szczegóły

- Z założenia drugi sezon powinien być lepszy, a wręcz łatwiejszy do zrobienia: jesteśmy już dotarci, aktorzy się otrzaskali, jako scenarzyści znamy "twarze" bohaterów, których piszemy, wiemy co działa, a co nie. Ale z większą mocą, wiąże się większa odpowiedzialność - powiedział Łukasz Sychowicz, scenarzysta "The Office PL".