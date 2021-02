Dramat na planie "BrzydUli". Małgorzata Socha pokłóciła się z Mają Hirsch

Maja Hirsch pokłóciła się z Małgorzatą Sochą

W rozmowie z portalem "Jastrząb Post" Maja Hirsch wyznała, że kłótnia dotyczyła wychowywania dzieci. - Mamy inny model. Małgosia ma młodsze dzieci. Ja do niej powiedziałam, że zobaczymy, co powie, jak jej dzieci będą w wieku mojej córki. Tak naprawdę nie wiadomo, o co się spieramy, bo spieramy się o przyszłość, a ja się o przeszłość nie będę spierać - wyjaśniła aktorka. - To jak się wychowuje, czy się jest przy dziecku, które ma 3 lata, 6, a potem 18 lat i to jak się czasy zmieniają to jest w ogóle jakiś total. Świadomość społeczna jest gigantyczna w porównaniu do tego, jak moja córka była mała - dodała.