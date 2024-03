Drag queen dały show w TVN. "Ten wieczór odmieni Polskę"

"Czas na Show. Drag Me Out" to program, jakiego w polskiej telewizji jeszcze nie było. Po raz pierwszy na jednej scenie spotkały się bowiem profesjonalne Drag Queens, które zabrały do swojego świata sześciu znanych mężczyzn, a także widzów przed ekranami. W premierowym odcinku prowadząca Mery Spolsky poznała trzech z szóstki uczestników – aktora Michała Mikołajczaka, mistrza w kulturystyce i męża Katarzyny Skrzyneckiej Marcina Łopuckiego oraz influencera Kamila Szymczaka.