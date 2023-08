Andrzej Seweryn nie gryzł się w język. "Czarnek opowiada bzdury"

- To są bzdury, które ten Czarnek opowiada. To są po prostu bzdury - ciągnął Seweryn, nawiązując do licznych komentarzy ministra edukacji. Przypomnijmy, że Przemysław Czarnek mówił np.: "Ideologia, nie mówimy o osobach, ideologia LGBT jest absolutnie destrukcyjna i szkodliwa dla wszystkich ludzi". Reagował także na występ drag queen "deprawujący" dzieci i mówił o osobach LGBT, że "ci ludzie nie są równi ludziom normalnym", za co został pozwany i musiał publicznie przepraszać.