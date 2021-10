Dowbor otwarcie: "mogę prowadzić udane życie seksualne"

Katarzyna Dowbor cieszy się potężną popularnością, a jej program "Nasz nowy dom" tylko to zainteresowanie od lat podbija. Dziennikarka ceniona jest za swoje swobodne podejście do życia, nieangażowanie się w show-biznesowe wojny i za to, że nie ulega presji, by zawsze wyglądać perfekcyjnie, jak z Photoshopa. Dowbor pokazuje kobietom, by akceptowały swoje ciało takim, jakie jest.