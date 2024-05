Dorota z "Rolnik szuka żony" wciąż wspiera Dagmarę Kaźmierską? Wymowny wpis to nie wszystko

Dorota z "Rolnik szuka żony" wspiera Dagmarę Kaźmierską

Obecna partnerka Waldemara już wcześniej zabrała głos w sprawie Kaźmierskiej, broniąc jej w dyskusji z jedną z internautek. "Pani chyba nie rozumie, że gazety piszą wszystko, by tylko przyciągnąć czytelnika uwagę. Boże, już dawno wiedziano o przeszłości P. Dagmary, a robią ludzie burze z g..na. Litości i niech ludzie patrzą na siebie, a nie na cudze błędy :) to Bóg jest do osądzania, a nie człowiek" - napisała wybranka rolnika.