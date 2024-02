Dorota Wysocka-Schnepf wraca do TVP. Pracę straciła po skardze Jarosława Kaczyńskiego

"W styczniu, kiedy to wszystko się zaczęło, martwiłam się o moją ukochaną pracę — jak bardzo będę za nią tęsknić, kiedy mnie zwolnią. I od pół roku rosło we mnie poczucie zażenowania wobec samej siebie — co ja tam jeszcze robię?! Po co tracę czas? Jest tyle ciekawych historii, które chcę opowiedzieć, ale nie chcę ich opowiadać na antenie, która jest nie tylko karykaturą dziennikarstwa, ale do tego szczytem warsztatowej nieudolności. Ja nie pasuję do telewizji "narodowej". "Narodowa" nie pasuje do mnie. Podczas jednego z ostatnich nagrań podszedł do mnie Amerykanin polskiego pochodzenia i zapytał, czy nie wstyd mi pracować dla propagandowej stacji. Szczerze? Było mi wstyd. Teraz już nie będzie. Czas na zmiany!" - pisała Dorota Wysocka-Schnepf na Facebooku tuż po zwolnieniu.