Nie spodobał im się remont Szelągowskiej. "To był policzek"

"Dorota Was urządzi", "Domowe rewolucje" czy "Totalne remonty Szelągowskiej" to programy o znanej i lubianej formule, gdzie z nieciekawych i niefunkcjonalnych wnętrz ekipa fachowców robi piękne pokoje i całe mieszkania. Wszyscy znamy ten scenariusz: na początku, zamieszanie i chaos, a punktem kulminacyjnym jest wejścia właścicieli i ich nieudawany zachwyt. Niestety nie za każdym razem!

- Rzeczywiście była sytuacja, gdzie bohaterom nie do końca podobał się remont. Potem co prawda zmienili zdanie, ale dla nas to był straszny policzek. Chodziliśmy do tyłu przez dwa tygodnie, bo ten finał i ta radość u ludzi to jest tak naprawdę paliwo napędowe na kolejne remonty - wyznała.