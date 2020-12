Polacy mają traumę, Szelągowska to kocha. Możecie się zdziwić

Dorota Szelągowska to bez wątpienia ulubiona projektantka wnętrz Polaków. Fani kochają jej energię, pomysły i kreatywność. Każdy jej program przyciąga przed ekrany tłumy widzów i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Dziś córka Katarzyna Grocholi ma na koncie kilka autorskich programów o urządzaniu m.in. "Dorota was urządzi", "Polowanie na kuchnie" oraz "Domowe rewolucje". Jej najnowszym dziełem jest produkcja "Totalne remonty Szelągowskiej".