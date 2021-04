Dorota Szelągowska szczerze o trudnym dzieciństwie. Gwiazda zaznała biedy

Dorota Szelągowska jest jedną z bardzo znanych i lubianych gwiazd telewizji. W ostatnim wywiadzie przyznała, że nie należy do rozrzutnych osób. Jej dzieciństwo stało pod znakiem biedy, ale to właśnie wtedy nauczyła się wartości, które wyznaje do dziś.

Dorota Szelągowska przyznała, że babcia była dla niej bardzo ważną osobą Źródło: fot. AKPA