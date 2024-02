Dorota Gawryluk na prezydenta? Z Polsatu docierają kolejne sygnały

To prawie pewne, że Koalicja Obywatelska wystawi do wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. Od dawna mówi się też, że do drugiego startu szykuje się Szymon Hołownia. Niedawno swoją kandydaturę zapowiedział Krzysztof Stanowski, a nawet Andrzej Najman. Coraz głośniej mówi się też o Dorocie Gawryluk jako potencjalnej kandydatce.