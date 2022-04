Zapendowska nie ma dla Gardias litości. "Darła się na siłę"

Elżbieta Zapendowska to prawdziwa wyrocznia, jeśli chodzi o wokal w polskim show-biznesie. Śpiewu uczy od prawie pół wieku, a z jej wiedzy i doświadczenia, oprócz masy amatorów, korzystały takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Doda czy Łukasz Zagrobelny. Ogólnopolską sławę zdobyła, gdy trafiła do jury "Idola". Później oceniała wykonawców w "Jak oni śpiewają?" i "Must Be the Music".