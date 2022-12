Dorota Gardias też żegna Mariusza Waltera. Opublikowała list od byłego szefa

"Pan Mariusz. Po dwóch miesiącach mojej pracy w TVN wezwał mnie do siebie na rozmowę. Nigdy nie zapomnę tego spotkania. Nikt nigdy tak we mnie nie uwierzył, jak on. Nikt nigdy nie dał mi takiego wsparcia. Był przy każdym sukcesie i porażce - chwalił i kibicował. Wspierał, podpowiadał. A ta wiara dodawała skrzydeł! Był obecny! Był z nami. Tego nie da się opowiedzieć. To był zaszczyt! Dziękuję Panie Mariuszu. Nadal czuję ten wiatr. I nie zapomnę tej rozmowy" - napisała pogodynka.