Dorota Gardias pokazała się z burzą loków. Ludzie mylą ją z gwiazdą serialu

Dorota Gardias ma 40 lat, córkę i niewiele modowych wpadek na koncie. W czym tkwi jej sekret? Zdecydowanie nie jest królową metamorfoz - dziennikarka jest przywiązana do wizerunku, który wypracowała lata temu. Ale to nie znaczy, że nie zmienia się nigdy i wcale. Piękna pogodynka była i jest szczupła, lubiła i nadal lubi stylowe, dość klasyczne ubrania. Na drobne szaleństwa pozwala sobie jedynie wtedy, gdy idzie do fryzjera.