Dorota Gardias skończyła 40 lat. Jak się zmieniała?

Dorota Gardias ma 40 lat, córkę i niewiele modowych wpadek na koncie. W czym tkwi jej sekret? Zdecydowanie nie jest królową metamorfoz - dziennikarka jest przywiązana do wizerunku, który wypracowała lata temu. Ale to nie znaczy, że nie zmienia się nigdy i wcale. Piękna pogodynka była i jest szczupła, lubiła i nadal lubi stylowe, dość klasyczne ubrania. Na drobne szaleństwa pozwala sobie jedynie wtedy, gdy idzie do fryzjera. Kiedy 11 lat temu ścięła włosy, pozostała wierna krótkiej fryzurce, którą jej fani uważają za najbardziej twarzową. Jednak wygląd, choć tak ważny w pracy przed kamerami, to nie wszystko.