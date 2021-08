Dorota Chotecka nie zostawia złudzeń. Fatalna wiadomość dla fanów "Rancza"

Fani "Rancza" wciąż czekają na kontynuację jednej z najpopularniejszych produkcji TVP ostatnich lat, a jego twórcy na pieniądze od stacji, by móc ją zrealizować. Nie wszyscy aktorzy serialu są jednak przekonani co do słuszności tej decyzji. Dorota Chotecka stawia sprawę jasno.