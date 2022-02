Donald Tusk ulubionym tematem "Wiadomości" TVP. Idą na rekord

Twitterowicz ukrywający się za ksywką FlasH pojawiał się w naszych artykułach już nie raz. Prowadzi on stronę Ekspercitvpis.info, gdzie publikuje statystyki zapraszanych do "Wiadomości" ekspertów. To także autor programu, który nagrywa i wykonuje zrzuty ekranu z "Wiadomości" TVP. Analizuje też transkrypcje programu. Z zebranych danych tworzy interesujące wykresy.