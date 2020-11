Donald Trump jak Frank Underwood? Brzmi nieprawdopodobnie, ale może jednak…?

Kto by się spodziewał, że dosadna społeczno-polityczna diagnoza postawiona przed laty przez niemiecki zespół Rammstein, który, krytykując amerykański imperializm kulturowy, śpiewał na jednym tchu o Coca-Coli i wojnie, nadal pozostaje trafna.

Określił to mianem "zbiórki pod flagą". Dość powiedzieć, że kolejne inwazje na Irak pomogły popularności George’a Busha seniora, a dekadę z haczykiem później także i juniora.

Joe Biden prezydentem. Zobacz nagranie z amerykańskich ulic

Teraz z kolei "New York Times" donosi, że Donald Trump przed paroma dniami rozważał ewentualne działania militarne na terytorium Iranu. Żaden ze mnie spec od polityki, stąd nie potrafię powiedzieć, dlaczego akurat teraz, bo przecież jeśli chodzi o wybory prezydenckie, jest już po zawodach, lecz może tonący faktycznie chwyta się brzytwy.

Za to mogę się wypowiedzieć, czy podobne zagrania działały na ekranie. A działały jak najbardziej. Bo przecież niesławny Frank Underwood pod koniec czwartego sezonu "House of Cards" wypowiedział wojnę terroryzmowi, chcąc odwrócić uwagę od siebie i skandalu, jaki mu groził. Nie chcę szyć grubymi nićmi analogii między Trumpem a Underwoodem, bo to jednak za daleko idąca konkluzja i infantylne myślenie, bo przecież serial sobie, a życie sobie. Prawda?