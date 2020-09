Dominika Kluźniak w żałobie. Zmarł jej ukochany brat

Rok 2020 dla większości jest wyjątkowo trudny. Na długą chwilę niemal cały świat stanął w miejscu - koronawirus uniemożliwił normalne funkcjonowanie. Do tego dochodzą różne inne katastrofy - konflikty zbrojne, pożary. To oczywiście nie wszystko - każdy z nas mierzy się ze swoimi problemami, które często rosną do rangi ogromnych tragedii.