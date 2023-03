Dominik z "Love Never Lies" o wypadku. Pokazał wielką bliznę

"Love Never Lies" to pierwsze polskie show Netfliksa. Do tej pory widzowie oglądali reality robione w Brazylii, Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. Program, którego gospodynią była Maja Bohosiewicz, zbierał pozytywne komentarze i bardzo długo utrzymywał się na pierwszym miejscu TOP10 Netfliksa. Choć gigant oficjalnie nie podaje wyników oglądalności, firma PlumResearch na zlecenie portalu Wirtualne Media prześledziła w trybie na żywo publikę "Love Never Lies" w ciągu pięciu dni od premiery. Według ich pomiarów show miało obejrzeć łącznie 370 tys. widzów. W sumie użytkownicy mieli spędzić 1,22 mln godzin, przyglądając się rozterkom par.