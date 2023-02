"Love Never Lies": Ida gorzko podsumowuje udział w programie. "Mnóstwo płaczu"

"Tam przyjaciół nie miałam, wydawało mi się, że mogę liczyć na wsparcie i zrozumienie, jednak nie we wszystkich, jak sądziłam. Może to moja naiwność, a może jeszcze kwestia wieku i niedoświadczenia. Nikomu z was nie życzę uczucia odrzucenia i zawodu. Najgorsze, co może być" - przyznała Ida, zapewniając jednak, że już wyniosła morał z tych trudnych doświadczeń.