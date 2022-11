Dom Violetty Villas zamienia się w ruinę. "Serce ściska, gdy się na to patrzy"

W 2014 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy uznał jednak ten testament za nieważny i przyznał całkowite prawo do majątku Krzysztofowi Gospodarkowi – synowi Villas. Budzyńska z kolei najpierw trafiła do więzienia na 10 miesięcy, a w 2019 r. wydano jeszcze jeden wyrok skazujący ją na 1,5 roku pozbawienia wolności. Choć wszystko wskazywało na to, że Villas od długiego czasu była maltretowana fizycznie i psychicznie przez swoją opiekunkę, nie udowodniono, że to ona odpowiada za zgon 73-latki.