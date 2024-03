Dołącza do szeregów TVP? W takiej roli jeszcze jej nie widzieliście

- Dopinane są ostatnie szczegóły tej współpracy. To twarda negocjatorka i też zajęta aktorka, więc ściągnąć ją nie było łatwo, by jej różne zobowiązania połączyć z pracą w terenie "Pytania na śniadanie". Magda chce mieć np. pewność, że trudne i wzruszające tematy, które ją interesują, zostaną zrealizowane. Wszystko jest jeszcze omawiane, co ma robić i jak to ma ostatecznie wyglądać - opowiada źródło Plotka. Sama zainteresowana jak na razie nie zabrała głosu w sprawie.