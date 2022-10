Dokonała coming-outu. Jej orientację seksualną ukrywano przez lata

Charakter animowanej postaci, jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, skłaniał widzów do żartów na temat jej orientacji seksualnej. W końcu więc filmowcy postanowili dokonać w jej imieniu coming outu. Co ciekawe, James Gunn, który był scenarzystą dwóch aktorskich filmów "Scooby-Doo" (2002 r.) oraz "Scooby-Doo 2: Potwory na gigancie" (2004 r.), zdradził, że już w trakcie ich realizacji miało dojść do ujawnienia prawdy, ale szefowie wytwórni wycofali się z tego, odważnego wówczas, pomysłu.