Widzowie są wściekli. Netflix skasował kontrowersyjną produkcję

Z krótkiej informacji przekazanej przez Netflix dowiadujemy się, że szefowie platformy "są dumni z pracy, jaką wykonali producenci, obsada i cała ekipa", a decyzja sprowadza się jedynie do kwestii "oglądalności w zestawieniu do kosztów serialu". To pokazuje, że Netflix, zgodnie zresztą z tym, co sam zapowiedział, będzie teraz stawiał na same duże hity. Średnia lub tylko dobra oglądalność może już nie wystarczyć, aby serial przetrwał.