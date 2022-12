Doda znowu wybrała się na morsowanie. Jej kostium robił wrażenie

Doda w zeszłym roku postanowiła rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem. Charyzmatyczna piosenkarka z chęcią relacjonowała, jak wyglądały jej początki z tą formą rekreacji, a te do najprostszych nie należały. Jednak najwidoczniej wchodzenie do lodowatej wody na tyle spodobało się Dodzie, że w tym roku stwierdziła, że chce to powtórzyć.