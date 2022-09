Doda zaskoczyła kandydata szczerością na randce. "Bywa, że rok nie uprawiam seksu"

W drugim odcinku programu "Doda. 12 kroków do miłości" Doda spotkała się z Arkadiuszem i z Wiktorem. Obu wzięła w krzyżowy ogień pytań. Leszek Mellibruda ostro podsumował jej zachowanie wobec mężczyzn. -Jak osa ranisz swoich kandydatów - stwierdził. Co na to piosenkarka?