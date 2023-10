Doda wystąpiła na Stadionie Narodowym. TVP tego nie pokazała

Doda przygotowuje się do jesiennej trasy "Aquaria", co na bieżąco można obserwować w jej polsatowskim "Dream Show". Jedną z gwiazd, towarzyszących "królowej" na scenie, będzie Smolasty. Niedawno wokalistka przekonywała go w swoim programie, że powinien dostosować się do wodnej konwencji występów i przebrać się za meduzę.