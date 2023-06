Doda wypina się do zdjęcia. Tak reklamuje swój nowy program

Jesienią 2022 r. wyemitowano randkowe show "Doda. 12 kroków do miłości", w którym to celebrytka umawiała się na randki w ciemno, a później analizowała je z psychoterapeutą. W programie Dorota Rabczewska ukochanego nie znalazła. Zakochała się za to niedługo po tym, jak na antenie Polsatu pojawił się finałowy odcinek formatu.