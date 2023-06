Miszczak ją ubóstwia. Doda właśnie dostała swoje nowe reality show

Choć muzyczna kariera Dody zaczęła się w 2000 r., to o kontrowersyjnej wokalistce i jej zespole dowiedzieliśmy się dopiero dwa lata później. To właśnie wtedy Dorota Rabczewska dołączyła do 2. edycji "Baru". 18-letnia wówczas piosenkarka od razu zapadła widzom w pamięć. Nikt nie ubierał się bardziej wyzywająco i nie pokazywał na ekranie więcej nagiego ciała niż ona. Bez żadnego wstydu i skrupułów opowiadała przed kamerami o swoich seksualnych przygodach. Nigdy nie przejmowała się krytyką, a cięty język nastolatki wywoływał oburzenie wśród widzów zasiadających przed telewizorami.