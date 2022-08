Doda w mini z kryształków. Błyszczała na imprezie Polsatu i Radia Zet

Doda nie kryje, że ze zdwojoną chęcią wróciła do tworzenia muzyki. Zapowiada nową płytę, wydając jeden po drugim kolejne taneczne single. W każdym wywiadzie podkreśla, że dzieje się to za sprawą jej powrotu do dobrej kondycji fizycznej. I faktycznie – na pierwszy rzut oka widać, że nawet koncertowanie sprawia jej znów wielką przyjemność.