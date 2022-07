Doda tłumaczy, o co chodzi w jej reality show. Sama nie wybrałaby tych mężczyzn

- Show, którego jeszcze nie było. Przełamie wszystkie stereotypy, złamie wszystkie zasady i pokaże wam zupełnie nowe oblicze show-biznesu i mnie. "12 kroków do miłości" to 12 randek, na które umawiam się z ludźmi, których kompletnie nie znam, którzy zostali przygotowani przez psychologów zgodnie z moim portretem psychologicznym. Są to takie wybory, których sama bym nigdy nie dokonała. I co? I bardzo dobrze, bo jak wiecie moje wybory doprowadziły mnie tam, gdzie doprowadziły, czyli do czarnej d...y - wyjaśnia zasady programu Doda na Instagramie.