Doda szuka męża. Casting zakończony

W każdym odcinku celebrytka spotka się z w wybranym w castingu, także z udziałem psychologów, kandydatem do swojej ręki. Nie będzie to tylko klasyczna randka, bo mężczyźni zostaną wprowadzeni także w życie zawodowe i rodzinne Dody. Ważne będzie przekonanie się, jak oni sami odnajdują się w artystycznym kotle, no i jak są odbierani przez najbliższych gwiazdy. Zwłaszcza przez jej ojca, dla którego Dorota ciągle pozostaje "córeczką tatusia".