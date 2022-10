Doda rozpłakała się na wizji. "Nie mam nikogo, kto mógłby mi pomóc"

Piosenkarka zapewnia, że współpracuje z prokuraturą i robi wszystko, aby oczyścić się z zarzutów. - Cały czas prześwietlają mi ten telefon, prywatne zdjęcia, nagrania, sms-y. Non stop im to daję, daję im hasła do moich maili, wszystko, bo chcę im pomóc, żeby oni rozwiązali tą sytuację, z różnymi rzeczami, o o które mnie oskarżają. Ja chcę im pomóc te pieniądze odzyskać - zapewniła przed kamerami.