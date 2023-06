Doda rozbiła bank. Opolska publika tylko na to czekała

Swój recital Doda rozpoczęła od elektronicznego wstępu do jej hitu "Nie daj się", który po chwili przekształcił się w "Melodia ta". Początkowo razem z tancerzami gwiazda była w żółtym kombinezonie, by po chwili zrzucić go i zaprezentować się widzom w dopasowanej czarnej mini z głębokim dekoltem i błyszczącymi elementami.