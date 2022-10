Doda przeżyła zamach. Na koncercie strzelano do niej z łuku

Życie na świeczniku to nie tylko władza, sława czy pieniądze. Często to także ciągła obawa o siebie i najbliższych. Prawdziwą zmorą współczesnych gwiazd show-biznesu są różnego rodzaju psychopaci. W 2014 r. jeden z nich ubzdurał sobie, że zakochała się w nim Sandra Bullock. Pewnej nocy włamał się do jej domu, żeby skonsumować "związek". Aktorka zabarykadowała drzwi do sypialni, schowała się w szafie i stamtąd wezwała policję.