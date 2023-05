Doda podsumowała aferę z Natalią Janoszek. "Takich Dyzmów jest więcej"

- Rewelacja. Jeżeli nabrała wszystkich, to... W ogóle uważam, że mamy takich postaci w show-biznesie dużo więcej. Może to zapoczątkuje taki cykl w Kanale Sportowym w "Dziennikarskim zero", bo jest to bardzo ekscytujące. Ale nie mnie o tym mówić, bo uważam, że to ciężka robota PR-owa i marketingowa być takim Nikodemem Dyzmą show-biznesu - stwierdziła ironicznie wokalistka w rozmowie z Plotkiem.