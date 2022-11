Doda opublikowała zdjęcie ze swoim lubym. W tle słychać miłosne wyznanie

Doda ciągle ukrywa swojego partnera, chociaż internauci nie mają wątpliwości, że jest to Dariusz Pachut, który jeszcze do wiosny był w związku z Dorotą Gardias. Po raz pierwszy zakochanych przyłapał publicznie "Fakt", dokumentając w maju ich rowerową wycieczkę. Doda nie odniosła się wtedy do tych doniesień. Niedługo miała rozpocząć zdjęcia do programu, w którym czekało na nią 12 randkowiczów.