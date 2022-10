Doda onieśmielona. Żałuje, że powiedziała to na randce

Stefan podkreślił kilka razy, że jest wodnikiem, co bardzo spodobało się Dodzie, która jest spod tego samego znaku zodiaku i przywiązuje do tego wagę. Dodał też, że nie wiedział, że jest celebrytką, bo w Niemczech nikt o niej nie słyszał. Wydaje się, że dla Dody jest to dobra informacja, bo obawiała się, że ktoś będzie chciał się z nią związać z powodu jej sławy.