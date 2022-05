Doda kiedyś była gwiazdą TVP. Kto blokuje jej występy?

Doda to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, działająca w branży od ponad dwóch dekad. W trakcie swojej kariery nie raz współpracowała z Telewizją Polską, ale to już przeszłość. Doda kolejny rok z rzędu nie wystąpi na Opolu, co podobno wynika z negatywnego nastawienia żony prezesa TVP.